سياسي / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يلتقي وزير خارجية جمهورية قبرص

الكويت 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر بيان اليوم وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليديس الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

// انتهى //

13:50ت م

0083



الكويت 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر بيان اليوم وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليديس الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.// انتهى //13:50ت م0083

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يلتقي وزير خارجية جمهورية قبرص على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .