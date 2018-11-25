السعودية اليوم /غرفة المدينة المنورة تطلق حزمة من برامج ريادة الأعمال



المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم , لقاءً تعريفيا للجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال في مقر مدينة المعرفة الاقتصادية .

واستعرض نائب مدير بنك التنمية الاجتماعية عدي بن حاتم بري , القروض الإنتاجية , تناول فيها برنامج مسارات وأهم أهدافه , ومسار التميز والاختراع والمشاريع الناشئة , ومسار الأجرة والنقل المدرسي , ومسار الأسر المنتجة من خلال تشجيع النساء على مزاولة العمل الحر من منازلهن.

فيما تناول مشرف مركز الأعمال بالمدينة المنورة بفرع وزارة التجارة والاستثمار سلطان عبد العزيز شربه , الخدمات الإلكترونية للسجلات التجارية , وإصدار وتجديد السجل إلكترونيا ,ونظام إدارة السجلات التجارية للمؤسسات الفرعية وبوابة خدمات الشركات , ومبادرة وزارة التجارة والاستثمار لدعم وتوثيق التجارة الإلكترونية (معروف) ومميزاته للتاجر والمشتري.

//انتهى//

13:41ت م

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المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم , لقاءً تعريفيا للجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال في مقر مدينة المعرفة الاقتصادية .واستعرض نائب مدير بنك التنمية الاجتماعية عدي بن حاتم بري , القروض الإنتاجية , تناول فيها برنامج مسارات وأهم أهدافه , ومسار التميز والاختراع والمشاريع الناشئة , ومسار الأجرة والنقل المدرسي , ومسار الأسر المنتجة من خلال تشجيع النساء على مزاولة العمل الحر من منازلهن.فيما تناول مشرف مركز الأعمال بالمدينة المنورة بفرع وزارة التجارة والاستثمار سلطان عبد العزيز شربه , الخدمات الإلكترونية للسجلات التجارية , وإصدار وتجديد السجل إلكترونيا ,ونظام إدارة السجلات التجارية للمؤسسات الفرعية وبوابة خدمات الشركات , ومبادرة وزارة التجارة والاستثمار لدعم وتوثيق التجارة الإلكترونية (معروف) ومميزاته للتاجر والمشتري.//انتهى//13:41ت م0080

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