السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز

جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي, ومدير مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي.وثمن سمو محافظ جدة تسمية المركز باسم سموه وقال: إنه يتطلع لأن يرى المركز محققاً لأهدافه التي تصب في مصلحة الوطن العليا, كما أنها تنبع من مكافحة الظواهر السلبية مع بناء الأسس السليمة للاستقرار الأسري والمواطنة الصالحة.من جانبه قدم معالي الدكتور اليوبي شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على تفضله بقبول تسمية المركز باسم سموه الكريم، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً ودافعاً لانطلاق المركز نحو تحقيق أهدافه التي أسس من أجلها وفي مقدمتها خدمة المجتمع السعودي من خلال دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق الصحة النفسية والسعادة والاستقرار الأسري والمجتمعي، فضلاً عن تحقيق بناء الإنسان السعودي بناء متكاملاً ليصبح عاملاً فاعلاً في المجتمع.فيما قدم لسموه مدير المركز الدكتور محمد بن سعيد الغامدي, شرحاً تضمن رؤية المركز ورسالته وأهدافه والوحدات البحثية التي يضمها المركز، واعداً باسمه واسم منسوبي المركز من إداريين وأكاديميين وباحثين وموظفين ببذل كافة جهودهم لخدمة المجتمع.// انتهى //13:40ت م0079