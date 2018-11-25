رياضي / اختتام بطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات الثالثة

الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس منافسات بطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات الثالثة " ناشئين- براعم - مراكز تدريب " في الدمام .وجاء في المركز الأول في فئة الناشئين للفرق مركز تدريب جازان " 120 نقطة " ، و الثاني فريق الابتسام " 100 نقطة "وحل في المركز الثالث مركز تدريب المدينة المنورة " 80 نقطة " ، فيما جاء بالمركز الأول في منافسات الفردي دراج الابتسام هاني المرهون ، والثاني أمجد قاسم من مركز تدريب جازان ، و الثالث من فريق الابتسام ضياء آل براك .وفي فئة البراعم حل في المركز الأول فريق الفتح " 110 نقاط " ، والمركز الثاني مركز تدريب سدير " 100 نقطة " ، والثالث فريق السلام النقاط " 90 نقطة " ، وفي الفردي حل دراج مركز تدريب أبها مازن أمان في المركز الأول ، وفي المركز الثاني دراج السلام أحمد أبو عبدالله ، وثالثاً مساعد محمد من مركز تدريب أبها .وعقب نهاية المنافسات توج المدير التنفيذي للاتحاد المكلف مهند العمودي، والمدير التشغيلي بالاتحاد عبدالله المزيد الفرق الفائزة بالمراكز الأولى .// انتهى //13:32ت م0078