اقتصادي / سلطنة عمان تستضيف غداً أعمال مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية

مسقط 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستستضيف سلطنة عمان يوم غدٍ الإثنين أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ووكلائهم والأمناء العامين في الحكومات العربية ومديري العموم وكبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية، والمعنيين في مجال التنمية المستدامة وأعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهيئات التشريعية والقضائية ومدراء البنوك التجارية.ويناقش المؤتمر الذي سيكون تحت عنوان " دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" ويعقد بقصر البستان موضوعات محورية عدة ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويركز المؤتمر على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات وكيفية تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المحاور.ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.كما يهدف المؤتمر إلى توظيف الإمكانات وتحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030 وفقًا لآليات من بينها العمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية.// انتهى //13:31ت م0077