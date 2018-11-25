السعودية اليوم/ تعليم الأحساء يحتفي غداً بالطلاب المتفوقين

عام/ تعليم الأحساء يحتفي غداً بالطلاب المتفوقين

الأحساء 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء يحتفي تعليم محافظة الأحساء مساء بعد غدٍ الثلاثاء بالطلاب المتفوقين من خلال " مهرجان التفوق الـ 35 للعام الدراسي 1438 – 1439 هـ " .

ويشمل التكريم الذي سيقام بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء 305 طلاب و 14 طالبًا متفوقًا بالقدرات.

// انتهى //

13:29ت م

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الأحساء 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء يحتفي تعليم محافظة الأحساء مساء بعد غدٍ الثلاثاء بالطلاب المتفوقين من خلال " مهرجان التفوق الـ 35 للعام الدراسي 1438 – 1439 هـ " .ويشمل التكريم الذي سيقام بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء 305 طلاب و 14 طالبًا متفوقًا بالقدرات.// انتهى //13:29ت م0076

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