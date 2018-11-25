اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 6ر4 نقطة

الكويت 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5077 نقطة بنسبة 09ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر84 مليون سهم تمت من خلال 3615 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي (نحو 9ر42 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4732 نقطة وبنسبة انخفاض 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 1948 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 23ر10 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 1667 صفقة بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 67ر32 مليون دولار).

// انتهى //

13:28ت م

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الكويت 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5077 نقطة بنسبة 09ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر84 مليون سهم تمت من خلال 3615 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي (نحو 9ر42 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4732 نقطة وبنسبة انخفاض 34ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 1948 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 23ر10 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 1667 صفقة بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 67ر32 مليون دولار).// انتهى //13:28ت م0075

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