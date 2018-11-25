السعودية | 158.8 مليار ريال ودائع أجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

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بلغت الودائع الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 158.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا للربع الثاني على التوالي.

وارتفعت الودائع الأجنبية بنحو 23.5 في المائة، بما يعادل 30.26 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 128.5 مليار ريال.

في حين سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نموا بنحو 6.9 في المائة، بما يعادل 10.29 مليار ريال، مقارنة بـ 148.5 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن الودائع الأجنبية سجلت أعلى مستوى لها في 27 شهرا، وبالتحديد منذ شهر حزيران (يونيو) 2016، والبالغة حينها نحو 160.8 مليار ريال.

وشكلت الودائع الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2018، نحو 9.71 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، فيما كانت تشكل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 8.02 في المائة، بزيادة بلغت 169 نقطة أساس.

فيما نمت ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنحو 12.2 في المائة، بما يعادل 17.27 مليار ريال، مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق له، محققه بذلك أعلى نمو شهري منذ أكثر من عام.