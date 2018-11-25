شكرا لقرائتكم خبر عن 320 أسرة منتجة في «صنعتي 2018» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الشرقية في الـ 9 من شهر ديسمبر القادم، معرض الأسر المنتجة «صنعتي2018م» في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 22 جهة حاضنة للأسر المنتجة، ما بين جمعيات ومراكز ولجان، ويستمر لمدة 5 أيام ، على أرض شركة معارض الظهران الدولية «إكسبو».

وكانت الغرفة، قد انتهت مؤخرًا من مرحلتيها الأولى والثانية، استعدادًا للمعرض، وأطلقت في أكتوبر الماضي مرحلتها الثالثة، حيث بدء استقبالها لطلبات الأسر المنتجة من خارج الجهات الحاضنة بالمشاركة في المعرض، وذلك وفقًا لمعايير مُحددة كجودة المنتج المعروض وأنها لا تمتلك منفذًا للبيع أو ترخيصًا تجاريًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي أن تأكيد 22 جهة حاضنة للأسر المنتجة في المنطقة الشرقية بالمشاركة في المعرض وارتفاع عدد الأسر المشاركة إلى أكثر من 320 أسرة، إنما يعكس النجاح المستمر للمعرض على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ويؤكد في نفس الوقت المكانة التي أخذ يحتلها المعرض عند كافة الجهات من جمعيات ومراكز ولجان ذات الشأن بالأسر المنتجة.

وبين الخالدي أن حرص غرفة الشرقية على إقامة معرض الأسر المنتجة «صنعتي» منذ 2015م، يأتي ضمن رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى تحفيز ثقافة العمل الحر بين كافة أفراد المجتمع، وتنمية روح الريادة والمبادرة وتحقيق التكامل مع الجمعيات الحاضنة للأسر المنتجة، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على التراث المحلي.

وأشار الخالدي إلى أن المعرض من شأنه تحفيز الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية على الانخراط في السوق المحلي، بما يُحفز دورها في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية 2030م، لافتًا إلى أن إيمان غرفة الشرقية باحتياج الأسر المنتجة لاسيما التي لازالت في مراحلها الأولى للدعم المعنوي أكثر من القروض العينية، دفعها إلى تدشين معرض الأسر المنتجة صنعتي والحرص على إقامته أواخر كل عام، من خلال توفير المكان الملائم بالمجان لهذه الأسر لعرض منتجاتها.