شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يدشّن أعمال المحاكم العمالية والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير العدل ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم ، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منظومة المحاكم العمالية، بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض .

وأعلن خلال الحفل الذي حضره وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.

وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى سبع وعشرين دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة, لتكون بيئة نموذجية, بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.