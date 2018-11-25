شكرا لقرائتكم ضبط وافد امتهن تزوير الوثائق بالرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألقت شرطة منطقة القصيم بالرس، القبض على وافد من دولة بنجلاديش، بتهمة احتراف تزوير الوثائق والمستندات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكانت الشرطة قد داهمت، مكان المتهم وعثرت على معمل مجهز يخص المتهم يتم استخدامه في التزوير.

كما تم ضبط أدوات ومعدات تقنية يستخدمها الوافد في عمليات تزوير الوثائق والمستندات.

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