شكرا لقرائتكم الجبير: نتائج انتخابات البحرين رفض قاطع للتدخل الخارجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين ونسبة المشاركة العالية للناخبين فيها، تأتي بمثابة الرفض القاطع من الشعب البحريني للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

وقال الجبير، في تغريدة له على موقع تويتر، إن نسبة المشاركة التي وصفت بالأعلى في تاريخ البلاد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على وحدة الشعب البحريني وثقته بقيادته.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67%.

كما شهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالاً كبيراً، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفي المجالس البلدية، لافتاً إلى وجود إقبال ملحوظ من قبل الشباب والنساء، بالإضافة إلى كبار السن.

يشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

وصوت الناخبون لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً، وفق أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

كذلك جرت الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

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