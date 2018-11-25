شكرا لقرائتكم جثة صالح حديث الساعة مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عادت مسألة جثمان الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، ومكان دفنه إلى الواجهة مجدداً، وباتت حديث الساعة بعد تداول أنباء واسعة عبر مواقع التواصل عن نقل الجثمان ودفنه الأحد في عدن.

وأوضح القيادي في حزب المؤتمر الذي كان يتزعمه صالح قبل أن تقتله عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء ديسمبر الماضي، طاهر حزام، أن الرئيس اليمني الراحل دُفن في مقبرة خلف المستشفى العسكري في صنعاء.

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك ليل السبت: “نقول ونكرر دفن علي عبدالله صالح في مقبرة خلف المستشفى العسكري.. بعد رفض السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الشهيد، دفنه في مقبرة حصن عفاش في سنحان.. حيث أصر على دفنه في جامع الصالح.. وهو ما جعل عوض عارف الزوكا يدفن والده، عارف الزوكا في مسقط رأسه في شبوة، حيث كان عوض يتمنى أن يدفن الاثنان في جامع الصالح”.

وأضاف رداً على الشائعات التي سارت بشكل واسع بين اليمنيين السبت: “الجثمان ليس في ثلاجة، ولن يقبر في عدن”.

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