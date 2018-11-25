شكرا لقرائتكم تأسيس المحامي المتميز .. دورة تدريبية قانونية بهيئة الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استكملت هيئة الصحفيين السعوديين وشركة نصر البركاتي وشركاه للمحاماة الإعداد للدورة المجانية عن: “تأسيس المحامي المتميز ” والتي تقام بالتعاون بين الطرفين.

يقدم الدورة المدرب أ. نصر البركاتي، وهو محامٍ ومستشار قانوني ونائب لرئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة ومحاضر متعاون بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وستقام الدورة بمقر الهيئة بالرياض على طريق الملك فهد يوم الأربعاء القادم 20 ربيع الأول، الموافق 28 نوفمبر، من الساعة 4.30 عصراً إلى الساعة 8.30 مساءً.

وستتناول الدورة عدداً من المحاور أبرزها: مبادئ مهنة المحاماة، والتأصيل العلمي والممارسات العملية، وطرق صناعة المحتوى القانوني، وكيفية إدارة مكتب المحاماة، والمحامي المتدرب بين الواقع والمأمول.

ويمكن للمهتمين الالتحاق بها من خلال التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).

ومن يرغب من المتدربين الحصول على شهادة حضور يمكنه الحصول عليها برسوم قدرها (200) ريال، وتأتي هذه الدورة ضمن سياق آفاق اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة وشركة نصر للمحاماة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.