الان تتابع مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمجمعات الشيخ صالح الراجحي التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تنظم إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي مسابقة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله لحفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المنتسبين للمجمعات التعليمية التي سبق أن أنشأتها إدارة الأوقاف في كل من الرياض ومكة المكرمة والبكيرية.

صرّح بذلك الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة الأوقاف، مؤكداً حرص إدارة الأوقاف على العناية والاهتمام بحفظ كتاب الله تعالى وبث روح المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى والإسهام الفاعل في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة وتربية النشء على تعظيم كتاب الله وحفظه وتوقيره بالإضافة إلى الأهداف التربوية والعلمية الأخرى التي أنشئت المجمعات من أجلها.

وأوضح الراجحي أن إدارة الأوقاف كانت وما زالت تولي جانب التعليم اهتماماً كبيراً حيث أنشأت عدداً من المدارس داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

حيث تعد مجمعات الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي في كل من (الرياض ومكة المكرمة والبكيرية) هي المجمعات الأكبر والأشهر من بين تلك المدارس، حيث زادت تكلفة إنشائها ما يزيد عن (30) مليون ريـال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم.

كما بيّن الراجحي أن مسابقة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي لحفظ القرآن الكريم والتي انطلقت فعاليتها هذا الأسبوع في مجمعات الشيخ صالح الراجحي التعليمية تشتمل على (5) فروع خصص الفرع الأول للطلاب الذين يحفظون القرآن الكريم كاملاً، وأما الفرع الثاني فهو لمن يحفظ (20) جزءاً من القرآن الكريم.

وخصص الفرع الثالث لمن يحفظ (15) جزءاً من القرآن الكريم، ثم الفرع الرابع للطلاب الذين يحفظون (10) أجزاء، ويبقى الفرع الخامس والأخير للطلاب الذين يحفظون (3) أجزاء من القرآن الكريم.

وأضاف الراجحي أن عدد المتقدمين لهذه المسابقة أكثر من (1500) طالب وطالبة من الطلاب المنتسبين لهذه المجمعات التعليمية في المرحلة التمهيدية، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأولى لاختيار الطلاب المتميزين.

وبعد ذلك تأتي المرحلة النهائية لاختيار الخمسة الأوائل من الطلاب في كل فرع من فروع المسابقة وفقاً لما تقرره لجنة التحكيم التي شكلت من عدد من المتخصصين للإشراف على إجراء المسابقة وتحديد الفائزين فيها.

وأشاد الراجحي بدور وزارة التعليم في هذا المجال وجهودها المشكورة في دعم المجمعات التعليمية لتحفيظ القرآن الكريم، لما تقدمه من مكافآت شهرية للطلاب والطالبات المنتسبين لهذه المجمعات وتحفيزهم وتشجعيهم على حفظ كتاب الله تعالى.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف إقامة مثل هذه المسابقات التي تحيي في النفوس حب القرآن الكريم وتعظيمه وفهم مقاصده ومعانيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ورعاهم.

حيث تولي كتاب الله تعالى أعظم اهتمام وأبلغ عناية والشواهد على ذلك كثيرة وممتدة، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.