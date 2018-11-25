الان تتابع تفاصيل الوظائف الادارية الشاغرة في موبايلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت شركة موبايلي، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مهني شريك أعمال الاتصالات Communication Business Partner Professional)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مهني شريك أعمال الاتصالات (Communication Business Partner Professional).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصحافة أو سائل الإعلام أو الاتصالات أو الأدب الإنجليزي.
3- إجادة تامة للغة العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2018/11/25م وينتهي بتاريخ 2018/12/05م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي https://careers.mobily.com.sa/en/saudi-arabia/jobs/communication-business-partner-professional-1100000851/
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