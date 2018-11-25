انس القديم .. "واتساب" يقدم تغييراً غير مسبوق في عالم الدردشة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" بصدد طرح تحديث يُوصف بأنه سيحمل التغيير الأكبر في عالم الدردشة.

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، تقريراً تحدثت فيه عن التحديث الجديد، قائلة "انس القديم، فالتغيير المرتقب في واتساب سيكون غير مسبوق".

وأشارت إلى أن تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "فيسبوك" طرح فعلياً تحديثاً على نسخة "البيتا" الخاصّة به، يتضمن طريقة مختلفة تماماً لعرض الإشعارات، إضافة إلى تصميم جديد كلياً في تطبيق "واتساب" ذاته.

ويتضمن التحديث الجديد لـ "واتساب" طريقة جديدة لعرض الملصقات ومكالمات الفيديو الجماعية.

ولكن التغيير الأكبر، وفقاً للصحيفة البريطانية، هو طريقة عرض إشعارات "واتساب" الجديدة.

وسيمكّن "واتساب" مستخدميه من معاينة الوسائط المتعدّدة في إشعارات التطبيق قبل فتحها بصورة كاملة.

وتوضح "الديلي إكسبريس"، أنه سيمكن لمستخدم "واتساب" معاينة لقطات قصيرة من الفيديو الذي تمّ إرساله له، قبل فتحه بصورة كاملة.

وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن أن "واتساب" سيوجّه ضربة قاصمة إلى غريمه "سناب شات".

بعدما تمكن "واتساب" من إضافة مزايا أدّت إلى ارتفاع عدد مستخدميه على حساب "سناب شات"، فإنه سيضيف ميزة جديدة، تتلخص في إمكانية مسح الرسائل، بعد فترة تراوح بين 10 ثوانٍ ويوم كامل، وفقاً لموقع "تيك كرانش" التقني.

ويعد حذف الرسائل أفضل من ميزة "الزوال الافتراضي" المتوافرة في "سناب شات"، إذ تختفي الرسائل التي تمّت رؤيتها لديه، بمجرد غلق نافذة الدردشة.

ويبلغ عدد المستخدمين النشطين في "واتساب" 450 مليون شخص يومياً، مقارنة بنحو 188 مليوناً لـ "سناب شات".

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