شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 19 موقعاً أثرياً جديداً في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبها)

أدرج فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 19 موقعاً أثرياً جديداً في سجل الآثار الوطني.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، أن عدد المواقع التي أدرجتها الهيئة بسجل الآثار الوطني من مكتبها ببيشة ارتفع إلى 214 موقعاً، وذلك بعد تسجيل 19 موقعاً أثرياً جديداً خلال العام الحالي، تمثل فترة ما قبل الميلاد وفترة الإسلام المبكرة، تتوزع بين 3 محافظات، هي بيشة وتثليث وبلقرن.

من جهته، أفاد مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي، أنه تم تسجيل 14 موقعاً أثريا تتبع لمحافظة تثليث وأربعة مواقع تابعة لمحافظة بيشة وموقع واحد بمحافظة بلقرن خلال عام 2018، مشيراً إلى أن هذه المواقع اكتشفت من خلال البلاغات المقدمة من المواطنين عبر مركز الاتصال السياحي.

وأضاف أن هذه المواقع عبارة عن منشآت حجرية قديمة لمدافن أو مصائد أو أغراض أخرى، إضافة إلى مواقع إسلامية أخرى تحتوي على كتابات إسلامية لبعض السور والأدعية.