شكرا لقرائتكم خبر السعودية: المشاركة العالية في انتخابات البحرين تعكس رفضا قاطعا لأي تدخلات خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن المشاركة العالية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في البحرين أمس تعكس رفضا قاطعا لأي تدخلات خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن مسؤول في الوزارة القول، إن "نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم".

وأضاف أن "نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضاً قاطعاً لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

كان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن بعد انتهاء التصويت أمس أن النسبة الأولية للتصويت في الانتخابات بلغت 67%، ووصف هذه النسبة بأنها أعلى من نسبة تصويت عام 2014 والتي كانت 53??.

واعتبر الوزير أن هذا الإقبال :"يظهر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة".