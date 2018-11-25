شكرا لقرائتكم خبر القبض على 35 مخالفا وإزالة بسطات عشوائية في عقبة ضلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ أبها

ضبطت حملة نفذتها أمانة عسير وشرطة المنطقة أمس الأول 500 قطعة فرش وجلسات، و35 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة ومجهولي الهوية، كما صادرت محتويات السيارات التي تديرها العمالة الوافدة والبسطات العشوائية، والألعاب غير المرخصة، إلى جانب محلات تأجير الأواني ومستلزمات الرحلات، وذلك على امتداد طريق عقبة ضلع.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملة التي شارك فيها 8 مراقبين من إدارة الطوارئ والرقابة المسائية وساندتهم قوة أمن المهمات والبحث الجنائي، تهدف إلى مكافحة ظاهرة انتشار البسطات العشوائية في الحدائق والأماكن المخصصة للمتنزهين، نظرا لتشويهها للمنظر العام وأماكن التنزه، ومضايقة المواطنين، وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات، وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعدادها.