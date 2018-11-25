ضبط 900 كجم لحوم فاسدة بالخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الخبر

ضبطت بلدية محافظة الخبر 900 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت في طريقها للتوزيع.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن المراقبين ضبطوا اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل التمكن من توزيعها في المحافظة، لافتا إلى أنه جرت مصادرة كامل الكمية وإتلافها، مشيرا إلى أن الإجراءات النظامية اللازمة طبقت بحق المخالفين.

وأكد أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة، وأنها ستطبق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، منوها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات.