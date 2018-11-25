القيادة تهنئ سورينام بذكرى يوم الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية سورينام ديسيري ديلانو بوترس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس بوترس، بذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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