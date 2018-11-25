"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على الرياض والشرقية والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (الرياض والشرقية)، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وأجزاء من حدود الشمالية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة ووسطها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.
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