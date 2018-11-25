بالفيديو.. مباراة ملاكمة تنتهي بضربة قاضية للحكم والخصم

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محمد بن مسعود - الدمام - لم يُسقط المقاتل غو داكوي خصمه فحسب؛ بل أسقط الحكم كذلك، في ضربة قاضية "مزدوجة"، أسقطت الحكم أرضاً.
وفي نزال برياضة "مواي تاي" في تايلاند السبت، أسقط غو داكوي خصمه بعدد من اللكمات المتتالية، قبل أن يقوم بركل الحكم، عن طريق الخطأ، في رأسه؛ ليسقط الاثنان أرضا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وكان حكم اللقاء يحاول التدخل لإنهاء النزال بعد اللكمات المتتالية التي قضت على خصم داكوي؛ إلا أنه تَعَرّض لضربة قوية في الوجه ليسقط أرضاً، غير قادر على استكمال النزال.
وتدخّل الفريق الطبي فور سقوط الحكم؛ ليعلنوا بعدها بقليل انتهاء النزال بانتصار "داكوي"، الذي احتفل بالانتصار، ثم أدرك حجم الأذى الذي سببه للحكم؛ ليذهب ويعتذر له على الضربة.
وتشبه رياضة "مواي تاي"، رياضة "الكيك بوكسينغ" كثيراً مع اختلاف في التفاصيل، وعادة ما تسمى برياضة الملاكمة التايلاندية.
بالفيديو.. مباراة ملاكمة تنتهي بضربة قاضية للحكم والخصمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
لم يُسقط المقاتل غو داكوي خصمه فحسب؛ بل أسقط الحكم كذلك، في ضربة قاضية "مزدوجة"، أسقطت الحكم أرضاً.
وفي نزال برياضة "مواي تاي" في تايلاند السبت، أسقط غو داكوي خصمه بعدد من اللكمات المتتالية، قبل أن يقوم بركل الحكم، عن طريق الخطأ، في رأسه؛ ليسقط الاثنان أرضا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وكان حكم اللقاء يحاول التدخل لإنهاء النزال بعد اللكمات المتتالية التي قضت على خصم داكوي؛ إلا أنه تَعَرّض لضربة قوية في الوجه ليسقط أرضاً، غير قادر على استكمال النزال.
وتدخّل الفريق الطبي فور سقوط الحكم؛ ليعلنوا بعدها بقليل انتهاء النزال بانتصار "داكوي"، الذي احتفل بالانتصار، ثم أدرك حجم الأذى الذي سببه للحكم؛ ليذهب ويعتذر له على الضربة.
وتشبه رياضة "مواي تاي"، رياضة "الكيك بوكسينغ" كثيراً مع اختلاف في التفاصيل، وعادة ما تسمى برياضة الملاكمة التايلاندية.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
12:16 PM
لم يُسقط المقاتل غو داكوي خصمه فحسب؛ بل أسقط الحكم كذلك، في ضربة قاضية "مزدوجة"، أسقطت الحكم أرضاً.
وفي نزال برياضة "مواي تاي" في تايلاند السبت، أسقط غو داكوي خصمه بعدد من اللكمات المتتالية، قبل أن يقوم بركل الحكم، عن طريق الخطأ، في رأسه؛ ليسقط الاثنان أرضا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وكان حكم اللقاء يحاول التدخل لإنهاء النزال بعد اللكمات المتتالية التي قضت على خصم داكوي؛ إلا أنه تَعَرّض لضربة قوية في الوجه ليسقط أرضاً، غير قادر على استكمال النزال.
وتدخّل الفريق الطبي فور سقوط الحكم؛ ليعلنوا بعدها بقليل انتهاء النزال بانتصار "داكوي"، الذي احتفل بالانتصار، ثم أدرك حجم الأذى الذي سببه للحكم؛ ليذهب ويعتذر له على الضربة.
وتشبه رياضة "مواي تاي"، رياضة "الكيك بوكسينغ" كثيراً مع اختلاف في التفاصيل، وعادة ما تسمى برياضة الملاكمة التايلاندية.
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المصدر : الخليج 365
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