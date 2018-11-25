شكرا لقرائتكم وزارة العدل تعلن بدء التقديم على المسابقة الوظيفية.. هنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم على المسابقة الوظيفية للرجال (المرتبة الرابعة)، لوظائف (الأمن والسلامة) للعمل بالمناطق التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف)، لحملة الثانوية عامة مع دبلوم إعدادي لا يقل عن سنة، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الشروط تتمثل فيما يلي:

1- يشترط توفر دبلوم أعدادي مدته سنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق جميع الوثائق الكترونياً.

2- خبرة لمدة أربع سنوات في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ويلزم إرفاقها الكترونياً.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

4- أن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء.

5- أن لا يكون قد صدر عليه حكم في قضية أمنية.

6- أن لا يكون عسكرياً على رأس العمل والخدمة العسكرية السابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل.

7- أن يكون لديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة.

8- أن لا يكون المتقدم متقاعداً أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية.

9-أن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها.

مقرات الوظيفة:

1- الرياض.

2- مكة المكرمة.

3- المدينة المنورة.

4- القصيم.

5- الشرقية.

6- عسير.

7- تبوك.

8- حائل.

9- الحدود الشمالية.

10- جازان.

11- نجران.

12- الباحة.

13- الجوف.

ونوهت وزارة العدل بالمتقدمين إرفاق صورة شهادة الثانوية العامة +صورة من الدبلوم المطلوب + مشهد الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة معتمد بالخبرة المطلوبة مع مراعاة إرفاق سجل خبرات القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية + صورة واضحة من الهوية الوطنية (امتداد الصورة png/jpg) بحجم لا يتجاوز 1 ميجا لجميع الصور المرفقة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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