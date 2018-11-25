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شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر أهالي الشرقية من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً متقدماً للمنطقة للشرقية، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة.
وحذرت الأرصاد من جريان السيول بسبب الأمطار الغزيرة، والتي بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة.
وتشمل الحالة الجوية على الشرقية كل من الأحساءَ، وبقيق، والمناطق المجاورة.
وكانت الأرصاد قد نبهت من هطول أمطار غزيرة على المنطقة تشمل عدة محافظات بينها الدمام والخبر.
ودشن مغردون وسماً بعنوان “أمطار الشرقية”، تداولوا من خلاله تطورات الحالة الجوية على المنطقة الشرقية.
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