شكرا لقرائتكم البحرين تنور بمحمد بن سلمان.. مرحباً بحفيد الأئمة والملوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - من المقرر أن يصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال ساعات إلى مملكة البحرين، ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل عدة دول عربية، إضافة إلى الأرجنتين، حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين.

ودشن أهالي البحرين وسماً بعنوان “البحرين تنور بمحمد بن سلمان”، رحبوا من خلاله بزيارة الضيف الكبير للبلاد، مؤكدين عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أكد أهالي البحرين من خلال الوسم، وحدة المصير والروابط المشتركة بين الرياض والمنامة، وتطابق وجهات النظر، حيال التحديات التي تواجه المنطقة.

وعلق متابعات الخليج 365 البحريني عيسى بن محمد على الوسم بقوله:

مرحبا بك يا حفيد الأئمة والملوك

في بلادٍ يعشقك شعبها وترابها

عشقٍ لجدّك، وعشقٍ لك، وعشقٍ لابوك

أنت أهم ضيوفها، وأنت

وقالت منيرة عبدالسلام عبر الوسم:

نستقبلك بكل وفاء واشتياق

نستقبلك بكل أمل وحـــب

أيا محمداً أنت فخراً لنـــــا

أنت بقلوبنا قدراً عظيمـــاً

كلنا معك و إليـــــــــــــــك

ودامت مملكة البحريــــــن

والمملكة العربية السعودية

بأمن وأمان ومصير واحــد

ورحب محمدالعرب بزيارة ولي العهد بقوله “انت في قلوبنا قبل بيوتنا يا امير الحزم والعزم … وحمد الوفاء يستقبلك في بلدك”.

وكان الديوان الملكي في البحرين قد أعلن بالأمس أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في زيارة لمملكة البحرين يجري سموه خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

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