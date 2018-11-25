شكرا لقرائتكم أمطار الخير تستبق زيارة ولي العهد للبحرين.. مرحباً بالضيف الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى البحرين قادماً من الإمارات، في ثاني محطات جولته التي تشمل العديد من العواصم العربية.

وتشهد أجواء البحرين حالياً هطول أمطار متفرقة بدأت منذ الصباح الباكر، وذلك قبل ساعات من وصول ولي العهد، إلى المنامة، في زيارة رسمية.

ودعت الإدارة العامة للمرور بالبحرين، سائقي السيارات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، في ظل تساقط الأمطار، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحدّدة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق ، وفق ما نشرته صحيفة الأيام.

وكان الديوان الملكي بمملكة البحرين قد أعلن، أمس السبت، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى وصوله إلى البلاد (الأحد)، في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان، سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى؛ تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف، أن المباحثات ستشمل أيضا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

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