شكرا لقرائتكم حساب أم سعود الرسمي حديث القاصي والداني.. من هي ؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أثار هاشتاق “حساب أم سعود الرسمي”، حالة من الجدل، حيث تساءل البعض من هي أم سعود، وما هي قصة هذا الحساب؟ وكيف تصدر الترند، وأصبح حديث القاصي والداني في البلاد بين عشية وضحاها، وخلال ساعات معدودة.

تحدث البعض أن الوسم ربما يكون وهمياً مثل الكثير من المواقع والهاشتاقات عبر تويتر، والتي يسعى المروجون لها لإيصال فكرة معينة أو الترويج لمنتج، بينما علق صاحب حساب “مانويل”، على الوسم بقوله: “ام سعود ترمز للماضي ترمز للأسر المنتجة سابقا يوم كانت ام سعود تبيع لنا بعد المدرسة ولا تبيع بخور لحريم اول ولا تسوي مصنوعات بدوية، ببساطة هي اعلان لجهة حكومية تختص بالأسر المنتجة”.

وكانت إحداى التغريدات عبر وسم أم سعود قالت “بنيتي بدور تقول صار في عشرين ألف يقرون كلامي وأنا توني داخله بتويتر، كلهم عيالي وبناتي الله لا يخليني منكم”، وهي التي أثارت مزيد من الجدل والغموض بشأن الوسم والجهة التي تقوم بالتغريد.

من هي أم سعود

وعلقت ريم بقولها السؤال يدور حول من هي ام سعود هذه اللي فجاه طلعت ؟؟ والمشكله وما يعرفها الا الهوامير والمشهورين.

وقال آخر بقوله “كثرت السخافة من صغار وكبار.

بينما علق صاحب حساب قلم الرحيل بقوله “الكل يبارك ويشيد بحساب لا نعرفه ولا نعرف ماذا قدم أو ماذا سيقدم للمجتمع ! بينما : أصغر طبيب سعودي ” .. شارك في عمليات فصل التوائم بالمملكة د . سلمان الغزواني محدن درى عنه !”.

وغرد فهد‏ على الوسم بقوله “دليل ان اغلب الناس تافهين وصاروا يشهرون ناس تافهين هذا اكبر دليل حساب ام سعود مع احترامي الشديد لها والمقصد موب هي بس المقصد محد يدري وش محتواها بس لان فلان وعلان قال تابعوها على طول الناس سوو متابعه . عز الله الاعور الدجال مهو تعبان معكم”.

بينما علق صاحب حساب ALJOHARA.SULTAN بقوله “من هي ام سعود اللي فجأة حسابها موثق ومتابعينها خلال ساعات حول 30 الف ومشاهير كثير متبطحين يروجون لحسابها!!”.

حقيقة الوسم:

بينما علقت صاحبة حساب مريم بقولها :إن “الحساب هذا مزور ولا فيه شيء اسمه أم سعود هذه جهة استغلت سمعة أمي وطلبوا منها تجي الرياض وتصور كم مقطع فيديو، مقابل مبلغ مالي، على أساس يكون تشجيع لقيادة المرأة للسيارة، ولكن ما قالوا لنا أنه بيسوون لها حساب بالتويتر يديرونه باسم مستعار وأنا ما راح أسكت للمهزلة”.

أبل تقرر خفض سعر آيفون XR



عبر جدارة .. 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.