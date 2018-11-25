شكرا لقرائتكم التعليم تحقق في الاعتداء على طالب بسلك كهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت منطقة جازان، حادثة مؤسفة، حيث تعرض طالب للضرب على وجهه بسلك كهربائي.

تفاعلت إدارة تعليم جازان، مع شكوى ولي أمر الطالب، الذي تعرض للاعتداء بالضرب بسلك كهربائي على وجهه، من قِبل معلمه بإحدى مدارس صامطة.

ووجهت إدارة التعليم بمنطقة جازان بتشكيل لجنة عاجلة، للتحقيق في شكوى ولي الأمر الطالب.

ومن المتوقع أن يتم اليوم الأحد، الوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وتطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

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