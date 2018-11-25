الان تتابع الهلال الاحمر يشارك بفعاليات «هايكنج» محافظة الكامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- هاني الثبيتي:

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظه جدة في فعاليات هايكنج جبل شمنصير من خلال تقديم الخدمات الطبيه الاسعافيه للمشاركين.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بجدة عبد الله أحمد ابوزيد أن إدارته شاركت بـ 8 فِرق إسعافية موزعة في عِدة مواقع من جبل شمنصير لتقديم الخدمات الاسعافية للمشاركين عبر 16 مُسعف من منسوبي الهيئة إلى جانب مشاركة 7 متطوعين في العمليات الإسعافية.

والجدير بالذكر أن (هايكنج جبل شمنصير) ‫بمحافظة الكامل والذي كان تحت شعار “كلنا فداء للوطن”‬وبرعاية إمارة منطقة ⁧‫مكة المكرمة‬⁩‫، والمقام فعالياته يومي الجمعة والسبت بتاريخ 16,15/3/1440‬.

وتعد الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها محافظة الكامل ، إذ تكشف عن الوجه السياحي والرياضي للمحافظة وتهدف إلى التعرف على المعالم الطبيعية.