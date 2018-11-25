الان تتابع شرطة القصيم: القبض على وافد امتهن تزوير الوثائق بالرس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ألقت شرطة منطقة القصيم بالرس، القبض على وافد من دولة بنجلاديش، بتهمة احتراف تزوير الوثائق والمستندات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبعد توفر الدلائل، داهمت الشرطة مكان المتهم وعثرت على معمل مجهز يخص المتهم، وكذلك أدوات ومعدات تقنية يستخدمها في عمليات التزوير.
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