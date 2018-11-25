الان تتابع تعيين جرّاحة سعوديه رئيسة لأعلى لجنة دولية لتحكيم أبحاث السرطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اختارت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الطبيبة السعودية الدكتورة سمر بنت جابر الحمود استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض لرئاسة لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان عبر دعوة رسمية من رئيس مجلس أمناء الوكاله حيث تعد الدكتورة الحمود أول رئيس يعين في هذا المنصب من منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الدكتورة سمر الحمود قد انضمت إلى عضوية اللجنة منذ ثلاثة أعوام كأول طبيبة سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها في مقر الوكالة بمدينة (ليون) الفرنسية كل شهرين لمناقشة واعتماد الأبحاث المقدمة لها من مراكز عالمية وتضم نخبه من ذوي الخبرة في مجال الأبحاث العلمية من مختلف دول العالم.

وتعد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان المرجع الرسمي المتخصص لمنظمة الصحة العالمية في مجال إجراء الأبحاث المرجعية العلمية الأساسية لأمراض السرطان سواءً الأبحاث المخبرية أو السريرية أو الوبائية، وهي الجهة المعتمدة لإصدار تقارير السرطان الدورية بما تحتويه من توصيات تحديد مواقف وتوجهات منظمة الصحة العالمية حول مسببات السرطان ومدى انتشاره والخطط العالمية والإقليمية لمكافحته والوقايه منه.

هذا وقد تم اختيار الحمود نظير جهودها المتميزة وخبرتها الكبيرة في هذا المجال إذ سبق وأن شاركت ضمن لجنة دراسة نتائج الأدلة والبراهين للوقاية والفحص المبكر لسرطان القولون التابعة للوكالة والتي تم نشر ملخص لأهم نتائجها في مجلة The New England Journal of Medicine العريقة والتي تعد أشهر المجلات الطبية العالمية، كما وسيتم قريباً إصدار كتاب يتضمن نتائج هذه الدراسة.