الان تتابع “عمل الرياض” يلزم منشأة بتأمين سكن لأحد عامليها ينام في العراء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أحد منشآت المقاولات، بتأمين مسكن ملائم لأحد عامليها، الذي ينام في العراء، وسط التقلبات الجوية وظروف الطقس السيء.

وفي سياق متصل، تمكن فرع الوزارة بالرياض من ضبط مخالفة لقرار السلامة والصحة المهنية.