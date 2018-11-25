شكرا لقرائتكم خبر بساتين نخيل محاطة بالنوافير في متحف صافية المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة

وضع أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان حجر الأساس لمشروع متحف وبستان الصافية جنوب المسجد النبوي الشريف على مساحة 4419 م2، والمتضمن ثلاثة أجزاء رئيسة تشمل الحديقة الثقافية ومنطقة العرض المتحفي، إضافة إلى المنطقة المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية.

واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير المنطقة ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الثالث من عام 1441، ضمن برنامج أنسنة المدينة المنورة ليجسد نموذجا مميزا في تصاميم البناء تتجانس مع هوية المدينة المنورة من حيث تكوينات المبنى الرئيس للمشروع وبساتين النخيل الموزعة بطريقة هندسية بين الطوابق على شكل مدرجات تحيط بها الأحواض والنوافير المائية المطلة على الحديقة والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ليشكل بيئة جاذبة لزوار المنطقة.

ويحمل المتحف المزمع تنفيذه بالشراكة مع 15 مكتبا استشاريا عالميا متخصصا في الجوانب الاقتصادية والمعمارية والإدارية والمتحفية والتقنية والبيئة التشغيلية سمة وخصائص المشاريع الثقافية التي تشرف على تنفيذها الهيئة في المدينة المنورة ليكون المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه أحد المشاريع المبتكرة على مستوى المملكة التي ستقدم عروضا متحفية رقمية متنوعة من خلال توظيف الإمكانات السمعية والبصرية المتكاملة بهدف المساهمة في خلق بيئة سياحية جاذبة في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.