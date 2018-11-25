مناقشة تحديات تجربة مبتعثي جامعة دريبر الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

نظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أمس ورشة عمل، لمناقشة تجربة الفائزين بالبعثة التدريبية إلى جامعة دريبر في أمريكا بعد عودتهم، بهدف استعراض أهم التحديات التي واجهتهم خلال تلك الرحلة، وذلك بعنوان «البعثة التدريبية إلى جامعة دريبر: الفرص والتحديات».

وركزت الورشة على أهمية البرنامج التدريبي الذي تبناه الاتحاد السعودي للأمن السيراني والبرمجة والدرونز، وانعكاسه على طريقة تفكيرهم في اختيار التخصص الدقيق، وكيفية التخطيط المهني والمستقبلي.

وقالت بدرية صلاح الدين إحدى السعوديات اللاتي استفدن من البعثة التدريبية إن البرنامج المعد في الورشة جمع بين العمل الجاد والفقرات الترويحية التي كانت عاملا مساعدا في زيادة إنتاجية الأعمال.

ووصف زميلها ريان الدعفس التجربة بأنها ثرية ومختلفة، خاصة في التعامل مع التخصصات التقنية الدقيقة، فيما اتفقت معه سمر عبدالعاطي التي وصفت الرحلة بأنها عبارة عن تحد مكثف على جميع المستويات الذهنية والبدنية، وحتى على مستوى الانفعالات العاطفية عند الفشل والإنجاز.

وعن الدروس المستفادة من الورشة، قالت رنا العطياني إن أكثر ما أثرى معرفتها خلال البرنامج التدريبي الاحتكاك بأناس ذوي تنوع ثقافي مختلف.

أما التحديات التي واجهوها فلخصها رائد محمد بتحد فني واحد، يتعلق بضرورة أن يكمل المتدرب جميع متطلبات البرنامج بتنوع مناهجه مع كل الطلاب الملتحقين فيه من الدول المختلفة، بينما ترى دينا الشريف أن التعلم بالاكتساب والمهارات كان له الأثر الأكبر في سرعة استيعاب المعلومات وتطبيقها.