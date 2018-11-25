شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام نيابة عن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف افتتح وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال أمس مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات (EOC 2018) الذي تنظمه صحة الشرقية ممثلة بتخصصي الظهران للعيون بالتعاون مع قسم العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كما أقيم على هامشه معرض لشركات تقنيات طب العيون.



شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .