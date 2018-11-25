"دور الجاليات العربية في دعم القضية الفلسطينية" .. ندوة على هامش مؤتمر بالبرازيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

عقدت اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين حول تعليم اللغة العربية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، ندوة بعنوان: "دور الجاليات العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية" بمقر انعقاد المؤتمر بمدينة ساوباولو بالبرازيل.

شارك في الندوة رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الشيخ أحمد بن علي الصيفي؛ والدكتور محمود الهباش؛ قاضي القضاة الفلسطيني مستشار الرئيس محمود عباس، والدكتور محمد البشاري؛ أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والشيخ عبدالمجيد العمري؛ مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية.

واستهل الندوة الدكتور محمود الهباش؛ بكلمة تحدث فيها عن الرواية التاريخية الحقيقية للقدس، وقال: إن القدس عربية إسلامية فلسطينية كنعانية واسمها أور سالم أي مدينة شالم الكنعانية، ولم يثبت أي دليل عن الإسرائيليين سواء في التوراة أو الحفريات التي يقومون بها أن لهم في القدس أي أثر أو دليل.. وأن مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض هي مقولة خاطئة وغير حقيقية.

ودعا د. الهباش؛ جموع الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية إلى شد الرحال وزيارة القدس ووضع برامج لأجل ذلك، فالقدس هي الأم ولابد من الزيارة والاطمئنان على الأم.

وتحدث المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالمجيد العمري؛ قائلاً: إن مكانة المملكة العربية السعودية وزعامتها ودورها الريادي في العالم العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية ليس حالة طارئة أو لعوامل وقتية أو مرحلية وإنما يستند إلى أسس ومقومات راسخة رافقت تأسيس المملكة وواكبت مسيرة الدولة السعودية العتيدة فلا يجاريها منافس ولا يطمسها مخاصم، والمملكة تحمل هَم الأمة العربية والإسلامية وتوظف عناصر قوتها الوطنية وفق إمكانياتها لخدمة قضايا المسلمين.

وأضاف العمري؛ لقد قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن دعم القضية الفلسطينية والجهود المبذولة في سبيل استقلالها إنما هو حق وواجب ينطلق من الثوابت الأساسية والعقيدة والانتماء للأمتين العربية والإسلامية، ومن هذا المبدأ شاركت المملكة الشعب الفلسطيني ووقفت معه في محنه وأزماته منذ أوائل القرن الماضي، فكانت ترسل الدعم المادي واللوجستي والمشاركة في إبداء الرأي من خلال حضورها في المؤتمر الإسلامي الأول الذي انعقد في بيت المقدس سنة 1931م في أعقاب ثورة البراق الذي تمخض عنه إعلان الحق الإسلامي الكامل في البراق وحائطه وممره، وإن هذا المؤتمر يعقد سنوياً إلى يومنا فكان آخر مؤتمر له في شهر أبريل من هذا العام 2018م بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية – أمانة الدين وأمانة التاريخ".

وأكّد الشيخ عبدالمجيد العمري؛ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - كان ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في استقلاله بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

واختتمت الندوة بكلمة للدكتور محمد البشاري؛ أمين عام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أوضح فيها أن الطريق إلى القدس الشريف يتم عن طريق: إنهاء الانقسام الفلسطيني داخل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الرؤية في إطار الجهود الرباعية العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية، في إطار تطبيق الشرعية الدولية، وإيقاف المتاجرة بالقضية من طرف بعض الفصائل والأطراف بالاصطفاف مع دول يهمها استمرار تفرقة الصف الفلسطيني والنتيجة استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

ودعا البشاري؛ إلى إنجاح المصالحة الفلسطينية لتشمل كل الفصائل والاتجاهات والشخصيات الوازنة دون إقصاءٍ لأيّ اتجاه أو فصيل، ودعوة الدول الداعمة للحق الفلسطيني في العيش الكريم والرفع من المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني، إضافة إلى دعوة المجتمعات المسلمة إلى شد الرحال إلى القدس لمقاومة مشروع تهويد القدس وتثبيت المقدسيين.

يُذكر أن الندوة تأتي في إطار الفعاليات المصاحبة لأعمال المؤتمر الذي يحظى هذا العام بمشاركة واسعة من الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية، إلى جانب حضور أكثر من 400 باحث وعالم ومختص باللغة العربية من خمسين دولة حول العالم.

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