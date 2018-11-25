زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل كولومبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي: إن زلزالاً بقوة 6.1 درجة، وقع قبالة ساحل كولومبيا يوم السبت، ولا يوجد خطر كبير من حدوث تسونامي.
كان مركز الزلزال على بُعد 36 كيلومتراً جنوب شرقي ماونتن في كولومبيا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل كولومبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي: إن زلزالاً بقوة 6.1 درجة، وقع قبالة ساحل كولومبيا يوم السبت، ولا يوجد خطر كبير من حدوث تسونامي.
كان مركز الزلزال على بُعد 36 كيلومتراً جنوب شرقي ماونتن في كولومبيا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
11:08 AM
قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي: إن زلزالاً بقوة 6.1 درجة، وقع قبالة ساحل كولومبيا يوم السبت، ولا يوجد خطر كبير من حدوث تسونامي.
كان مركز الزلزال على بُعد 36 كيلومتراً جنوب شرقي ماونتن في كولومبيا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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المصدر : الخليج 365
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