"مدني الشرقية" تدعو إلى الحيطة من التقلبات الجوية: التزموا بشروط السلامة

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دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكل خطراً على حياتهم.
وأهابت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممّن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية، إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تسبّبه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها والالتزام بشروط السلامة، ومنها الحذر من السباحة في الاودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمَن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الجميع، بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة ومراقبة الأبناء خلال التنزه والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنية السلامة للجميع.
"مدني الشرقية" تدعو إلى الحيطة من التقلبات الجوية: التزموا بشروط السلامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكل خطراً على حياتهم.
وأهابت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممّن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية، إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تسبّبه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها والالتزام بشروط السلامة، ومنها الحذر من السباحة في الاودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمَن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الجميع، بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة ومراقبة الأبناء خلال التنزه والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنية السلامة للجميع.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
11:04 AM
طالبت بالابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول
دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكل خطراً على حياتهم.
وأهابت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممّن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية، إلى الخروج وسلك طرقها، أن يستشعروا خطورتها وما تسبّبه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها والالتزام بشروط السلامة، ومنها الحذر من السباحة في الاودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمَن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الجميع، بتوخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة ومراقبة الأبناء خلال التنزه والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنية السلامة للجميع.
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المصدر : الخليج 365
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