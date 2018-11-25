شاهد من جدة.. حملة دهم على سوق الأعلاف تنتهي بضبط 61 مخالفاً

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذتها الشرطة بمشاركة جهات مساندة ودعت إلى عدم إيوائهم وتشغيلهم

نفّذت شرطة محافظة جدة، بمشاركة: (دوريات الضبط الميدانية، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة محافظة جدة، وجهات أخرى)، حملة دهم على سوق الأعلاف بمنطقة الخمرة جنوب المحافظة، وقبضت على 61 شخصاً من العمالة المخالفة التي تمارس العمل لحسابها الخاص من عدة جنسيات مختلفة، وكذلك من مجهولي الهوية.

وأكدت شرطة جدة، أنها ماضية في تتبع المخالفين وضبطهم؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أو تشغيل أو نقل مخالفين.