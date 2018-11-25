- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع شاهد من جدة.. حملة دهم على سوق الأعلاف تنتهي بضبط 61 مخالفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفّذت شرطة محافظة جدة، بمشاركة: (دوريات الضبط الميدانية، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة محافظة جدة، وجهات أخرى)، حملة دهم على سوق الأعلاف بمنطقة الخمرة جنوب المحافظة، وقبضت على 61 شخصاً من العمالة المخالفة التي تمارس العمل لحسابها الخاص من عدة جنسيات مختلفة، وكذلك من مجهولي الهوية.
وأكدت شرطة جدة، أنها ماضية في تتبع المخالفين وضبطهم؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أو تشغيل أو نقل مخالفين.
شاهد من جدة.. حملة دهم على سوق الأعلاف تنتهي بضبط 61 مخالفاًعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-11-25
نفّذت شرطة محافظة جدة، بمشاركة: (دوريات الضبط الميدانية، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة محافظة جدة، وجهات أخرى)، حملة دهم على سوق الأعلاف بمنطقة الخمرة جنوب المحافظة، وقبضت على 61 شخصاً من العمالة المخالفة التي تمارس العمل لحسابها الخاص من عدة جنسيات مختلفة، وكذلك من مجهولي الهوية.
وأكدت شرطة جدة، أنها ماضية في تتبع المخالفين وضبطهم؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أو تشغيل أو نقل مخالفين.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
11:04 AM
نفّذتها الشرطة بمشاركة جهات مساندة ودعت إلى عدم إيوائهم وتشغيلهم
نفّذت شرطة محافظة جدة، بمشاركة: (دوريات الضبط الميدانية، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة محافظة جدة، وجهات أخرى)، حملة دهم على سوق الأعلاف بمنطقة الخمرة جنوب المحافظة، وقبضت على 61 شخصاً من العمالة المخالفة التي تمارس العمل لحسابها الخاص من عدة جنسيات مختلفة، وكذلك من مجهولي الهوية.
وأكدت شرطة جدة، أنها ماضية في تتبع المخالفين وضبطهم؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أو تشغيل أو نقل مخالفين.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد من جدة.. حملة دهم على سوق الأعلاف تنتهي بضبط 61 مخالفاً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من جدة.. حملة دهم على سوق الأعلاف تنتهي بضبط 61 مخالفاً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .