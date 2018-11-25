لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط المياه في شوارع الليث

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ما زالت آليات ومعدات بلدية الليث، تتواجد في الميدان منذ أمس السبت وحتى هذه اللحظة؛ لشفط مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المحافظة، وإزالة الأتربة والرمال، وتنظيف مخلفات السيول التي اجتاحت الليث مساء الجمعة الماضية، وخلّفت كميات كبيرة من المياه، والتي تَسَببت في إعاقة الحركة المرورية ببعض الشوارع.
وتَركّزت أعمال شفط المياه في اليوم الأول على المواقع الأكثر تضرراً داخل المحافظة مثل الكليبية ومنطقة جنوب الليث، بالإضافة إلى مواقع القطاعات الحكومية والمدارس والمساجد، كما قام عمال بلدية الليث بفتح شبكات التصريف لتسهيل دخول مياه الأمطار.
من جهة أخرى تَلَقّت بلدية الليث، يوم أمس، دعماً من عدد من البلديات المجاورة والتي قدّمت دعمها لبلدية الليث بآليات ومعدات للمساعدة في نزح المياه من الشوارع؛ لتسهيل حركة المواطنين وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه، ويُتوقع أن تنتهي أعمال شفط المياه مساء اليوم، أو غداً كأقصى حد.
لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط المياه في شوارع الليثعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-25
ما زالت آليات ومعدات بلدية الليث، تتواجد في الميدان منذ أمس السبت وحتى هذه اللحظة؛ لشفط مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المحافظة، وإزالة الأتربة والرمال، وتنظيف مخلفات السيول التي اجتاحت الليث مساء الجمعة الماضية، وخلّفت كميات كبيرة من المياه، والتي تَسَببت في إعاقة الحركة المرورية ببعض الشوارع.
وتَركّزت أعمال شفط المياه في اليوم الأول على المواقع الأكثر تضرراً داخل المحافظة مثل الكليبية ومنطقة جنوب الليث، بالإضافة إلى مواقع القطاعات الحكومية والمدارس والمساجد، كما قام عمال بلدية الليث بفتح شبكات التصريف لتسهيل دخول مياه الأمطار.
من جهة أخرى تَلَقّت بلدية الليث، يوم أمس، دعماً من عدد من البلديات المجاورة والتي قدّمت دعمها لبلدية الليث بآليات ومعدات للمساعدة في نزح المياه من الشوارع؛ لتسهيل حركة المواطنين وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه، ويُتوقع أن تنتهي أعمال شفط المياه مساء اليوم، أو غداً كأقصى حد.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
10:58 AM
فتح شبكات التصريف لتسهيل دخول مياه الأمطار.. والبلديات المجاورة تدعم بالآليات
ما زالت آليات ومعدات بلدية الليث، تتواجد في الميدان منذ أمس السبت وحتى هذه اللحظة؛ لشفط مياه الأمطار التي أغرقت شوارع المحافظة، وإزالة الأتربة والرمال، وتنظيف مخلفات السيول التي اجتاحت الليث مساء الجمعة الماضية، وخلّفت كميات كبيرة من المياه، والتي تَسَببت في إعاقة الحركة المرورية ببعض الشوارع.
وتَركّزت أعمال شفط المياه في اليوم الأول على المواقع الأكثر تضرراً داخل المحافظة مثل الكليبية ومنطقة جنوب الليث، بالإضافة إلى مواقع القطاعات الحكومية والمدارس والمساجد، كما قام عمال بلدية الليث بفتح شبكات التصريف لتسهيل دخول مياه الأمطار.
من جهة أخرى تَلَقّت بلدية الليث، يوم أمس، دعماً من عدد من البلديات المجاورة والتي قدّمت دعمها لبلدية الليث بآليات ومعدات للمساعدة في نزح المياه من الشوارع؛ لتسهيل حركة المواطنين وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه، ويُتوقع أن تنتهي أعمال شفط المياه مساء اليوم، أو غداً كأقصى حد.
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المصدر : الخليج 365
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