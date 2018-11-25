- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "قياس" يعلن بدء تطبيق مقياس كفايات المعلمين والمعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس لهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد؛ أن الاختبار يأتي لمصلحة وزارة التعليم، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصّة بوزارة التعليم، كما يمكن للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس أو المتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة الدخول في الاختبار بفرعيه العام والتخصص، مشيراً إلى أن إجراء الاختبار خلال الفترة من 15 – 23 ربيع الأول 1440هـ، وذلك في عدد من المقار في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأكّد أن المقياس يتألف من اختبارين أساسيين هما اختبار عام واختبار تخصص، حيث يغطي الاختبار العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن المعرفة المهنية، وتعزيز ودعم التعلم والمسؤولية المهنية، أما الاختبار التخصصي فيغطي المجالات الأساسية للتخصص في المادة التي يرغب المرشح لوظيفة معلم في تدريسها.
يُذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
"قياس" يعلن بدء تطبيق مقياس كفايات المعلمين والمعلماتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-25
يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس لهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد؛ أن الاختبار يأتي لمصلحة وزارة التعليم، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصّة بوزارة التعليم، كما يمكن للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس أو المتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة الدخول في الاختبار بفرعيه العام والتخصص، مشيراً إلى أن إجراء الاختبار خلال الفترة من 15 – 23 ربيع الأول 1440هـ، وذلك في عدد من المقار في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأكّد أن المقياس يتألف من اختبارين أساسيين هما اختبار عام واختبار تخصص، حيث يغطي الاختبار العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن المعرفة المهنية، وتعزيز ودعم التعلم والمسؤولية المهنية، أما الاختبار التخصصي فيغطي المجالات الأساسية للتخصص في المادة التي يرغب المرشح لوظيفة معلم في تدريسها.
يُذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
10:54 AM
لمعرفة الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها بمهنة التدريس
يقيس اختبار كفايات المعلمين والمعلمات مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي مدير الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز الوطني للقياس لهيئة تقويم التعليم والتدريب إبراهيم الرشيد؛ أن الاختبار يأتي لمصلحة وزارة التعليم، وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصّة بوزارة التعليم، كما يمكن للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس أو المتوقع تخرجهم من طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة الدخول في الاختبار بفرعيه العام والتخصص، مشيراً إلى أن إجراء الاختبار خلال الفترة من 15 – 23 ربيع الأول 1440هـ، وذلك في عدد من المقار في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأكّد أن المقياس يتألف من اختبارين أساسيين هما اختبار عام واختبار تخصص، حيث يغطي الاختبار العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، ويتضمن المعرفة المهنية، وتعزيز ودعم التعلم والمسؤولية المهنية، أما الاختبار التخصصي فيغطي المجالات الأساسية للتخصص في المادة التي يرغب المرشح لوظيفة معلم في تدريسها.
يُذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "قياس" يعلن بدء تطبيق مقياس كفايات المعلمين والمعلمات ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "قياس" يعلن بدء تطبيق مقياس كفايات المعلمين والمعلمات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .