تعرّف على حقيقة ‏‫"أم سعود" الحساب الذي لفت الأنظار في "تويتر"

محمد بن مسعود - الدمام - أثار حساب تويتري موثق حمل اسم "أم سعود"، الأنظار في "تويتر" بعد تدشينه أمس.

وظهرت "أم سعود" المسنة في مقطع فيديو وهي خلف دفة قيادة إحدى المركبات؛ فيما وجدت ترحيباً من عدد من مشاهير "تويتر".

الحساب الجديد تَبَيّن -وفقاً للمعلومات- أنه يقود حملة مرورية توعوية تستهدف قائدي وقائدات المركبات.

وأطلق الحساب اليوم أولى حلقاته التوعوية، والتي جاءت بأسلوب كوميدي توعوي جديد، بعيداً عن الأساليب الرسمية؛ حيث ظهرت "أم سعود" وهي تُعَلم ابنتها طريقة القيادة السليمة للمركبة.

يشار إلى أن الحملة بدأت تسجل مشاهدات عالية بعد أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها؛ مما يُعَد مؤشراً جيداً على الأسلوب والطريقة التوعوية الجديدة.