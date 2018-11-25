"هلال جدة" يشارك في فعاليات "هايكنج شمنصير" بمحافظة الكامل

محمد بن مسعود - الدمام - 8 فِرق إسعافية لتقديم الخدمات للمشاركين عبر 16 مُسعفاً

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي, بمحافظة جدة في فعاليات هايكنج جبل شمنصير من خلال تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمشاركين.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد؛ بأن إدارته شاركت بـ 8 فِرق إسعافية, موزعة في مواقع عِدة من جبل شمنصير لتقديم الخدمات الإسعافية للمشاركين عبر 16 مُسعفاً، من منسوبي الهيئة، إلى جانب مشاركة 7 متطوعين في العمليات الإسعافية.

جديرٌ بالذكر أن "هايكنج جبل شمنصير" ‫بمحافظة الكامل كان تحت شعار "كلنا فداء للوطن"، وبرعاية إمارة منطقة ‫مكة المكرّمة‫، وأقيمت فعالياته يومَي الجمعة والسبت بتاريخ 15 - 16 / 3 / 1440.

وتعد الفعالية هي الأكبر والأبرز من بين الفعاليات التي شهدتها محافظة الكامل، إذ تكشف عن الوجه السياحي والرياضي للمحافظة، وتهدف إلى التعرف على المعالم الطبيعية، وعلى "شمنصير" وهو جبل يقع في محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرّمة، ويصل ارتفاعه إلى نحو 1600 متر، ويمتاز باختلاف مناخه وتنوع غطائه النباتي، إضافةً إلى مناخه المنخفض جداً شتاءً والمعتدل صيفاً.