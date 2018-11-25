جدة.. استعدادات مكثفة لانطلاق فعاليات أكبر تنافس طلابي لحفظ القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - 500 طالب بـ21 جامعة وكلية حكومية وأهلية يتنافسون في مختلف الفروع

باشرت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة، أعمالها عبر لجانها المتخصصة؛ استعداداً لإطلاق أكبر تنافس طلابي من المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 14- 18/ 5/ 1440هـ، تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

ودفعت 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة، بأكثر من 500 طالب وطالبة للتنافس على حفظ كتاب الله الكريم في مختلف فروعها.

وأكد أمين عام مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان، دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ورعايتها لحفظة كتاب الله الكريم، وتبنّيها لمختلف المسابقات التي تُذكي روح التنافس فيه؛ منوهاً بالدعم المتواصل من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لمسيرة المسابقة التي شقت عامها العاشر بكل عزيمة واقتدار؛ تجسيداً لارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم ورعايته والتمسك بهديه.

ونوّه "باعثمان" باهتمام جامعة جدة وإسهامها بتوجيهات مديرها الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، في أداء رسالة المسابقة، وسعيها لاكتشاف المواهب في حفظ كتاب الله، والاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم؛ مما كان له الدور في تنمية الرغبة لدى طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية ومدارس التعليم العام بمحافظة جدة، وربطهم بتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتثبيته في صدورهم، وتشجيع الإبداعات والمواهب، واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة لتنمية قدراتها.

وأشار إلى أن المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى 5 أيام، تستقبل الطلاب والطالبات من خلال مسارين؛ يشمل الأول منها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة، والثاني طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة؛ في حين تنقسم المسابقة لأربعة فروع، يشمل الفرع الأول "القرآن الكريم كاملاً" وجائزته 30 ألف ريال، والفرع الثاني "20 جزءاً مع القرآن الكريم" وجائزته 20 ألف ريال، والفرع الثالث "10 أجزاء من القرآن الكريم" وجائزته 15 ألفاً، أما الفرع الرابع والأخير "5 أجزاء من القرآن الكريم"؛ فقُدّرت جائزته بـ13 ألف ريال.

وتَطَرّق "باعثمان" لوضع آليات الاختبارات واستمارات رصد الدرجات للمتسابقين، والتي تتم من قِبَل لجان متخصصة في إدارة مثل هذه المسابقات وفق آلية متطورة تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى؛ منوهاً بمراعاة المتسابقين لتقديم قراءة متقنة وخالية من أخطاء الحفظ ومراعاة أحكام التجويد والوقف والابتداء؛ حيث حددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تُضاهي المسابقات القرآنية الدولية؛ مشيراً إلى أن قواعد التحكيم تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحفظ، والتجويد، والأداء وحسن التلاوة.

يُذكر أن المعرض المصاحب للمسابقة الذي تقيمه الأمانة العامة؛ يركز على خدمة القرآن الكريم والعناية به، ويرسخ دور الجامعة التكاملي في خدمة كتاب الله تعالى، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة كتاب الله وعلومه والجهات ذات الدور الريادي في خدمة وتوعية النشء فكراً وسلوكاً، ويبيّن ما يمثله القرآن الكريم من مكانة في التكوين الفكري والحضاري للأمة الإسلامية، والأثر العظيم في النفوس، وتجسيد الإقبال الكبير عليه.