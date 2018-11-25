صعدة .. الجيش اليمني يحرّر معقل الانقلابيين الحوثيين

محمد بن مسعود - الدمام - تمكّن من السيطرة على "الظاهر" ومواقع إستراتيجية عدة

أعلن الجيش اليمني، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة؛ معقل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران ومبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن، في إطار عملية عسكرية واسعة، وتواصل التقدم نحو مديرية حيدان وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأضاف المصدر، في تصريح بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجيش وفي إطار عمليته العسكرية لاستكمال تحرير المديرية فرض سيطرته على عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ وفق "سكاي نيوز".

وتمكّن الجيش اليمني، في الجهة الشمالية للجبهة من السيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية ومنها تبتا القيادة والوصاغي وغيرهما من المواقع التي كانت تمثل أهم تحصينات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكّد المصدر أن المعارك مستمرة حتى عقبة مران؛ حيث يستعد الجيش اليمني لدخول مديرية حيدان لاستعادتها من الانقلابيين الحوثيين.

الحوثي يتكبّد خسائر فادحة

لقي نحو عشرين عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، في جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال قائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي: إن قتلى الميليشيا سقطوا خلال اشتباكات دارت مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية.

وأضاف العميد العرادي؛ في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت"؛ التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من منع محاولة تسلل للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران إلى تبة الشهيد؛ ما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي الميليشيا بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم حتى تحرير محافظة البيضاء من الميليشيا الانقلابية، مشيداً بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في إسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.