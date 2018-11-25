السعودية اليوم / "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة" درس علمي بتعاوني بدر الجنوب غداً

عام / "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة" درس علمي بتعاوني بدر الجنوب غداً

نجران 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة"، وذلك بمسجد عبدالرحمن بن عوف بالمحافظة.

ويأتي الدرس الذي يقدمه طلال صالح آل سالم بعد صلاة العصر، ضمن مناشط وبرامج المكتب خلال العام الحالي.

// انتهى //

08:54ت م

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نجران 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران غداً، درساً علمياً بعنوان "شرح الدروس المهمة لعامة الأمة"، وذلك بمسجد عبدالرحمن بن عوف بالمحافظة.ويأتي الدرس الذي يقدمه طلال صالح آل سالم بعد صلاة العصر، ضمن مناشط وبرامج المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //08:54ت م0013

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