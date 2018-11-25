السعودية اليوم / تعليم الأحساء يواصل برنامجه التوعوي حول الجرائم المعلوماتية

الأحساء 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسيواصل تعليم الأحساء بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج التوعوي بعنوان "الجرائم المعلوماتية مخاطرها وعقوباتها" الذي يقدمه عدد من المتخصصين وذلك في عدد من مدارس محافظة الأحساء.ويناقش البرنامج مفهوم الجرائم المعلوماتية، ماهيتها وأركانها وأنواعها وأدوات الإبلاغ عنها وطرق الحماية منها وذكر أمثلة واقعية عن هذه الجرائم.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة الرقمية وحماية أبنائنا وبناتنا الطلاب من مخاطر الإنترنت وغرس قيم الانتماء الوطني في نفوسهم والتحذير من المخاطر التي من شأنها المساس بأمن الوطن ووحدته عبر تداول المقاطع المسيئة ونشرها.كما يعمل البرنامج على تعزيز مستوى الوعي بعقوبات هذه الجرائم المعلوماتية، وتبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع في أي نوع من هذه الجرائم.// انتهى //08:03ت م0010