السعودية | غريفيث يلتقي هادي ومسؤولي حكومته في الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غريفيث يلتقي هادي ومسؤولي حكومته في الرياض والان مع التفاصيل

المناطق _ الرياض

ينتظر أن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث غداً (الاثنين) في الرياض مسؤولين في الحكومة اليمنية، على رأسهم عبدربه منصور هادي، وذلك بعد اجتماعه مع مسؤولين من ميليشيات الحوثي في صنعاء، وزيارته إلى ميناء الحديدة.

ويعمل غريفيث، الذي التقى القيادي في ميليشيات الحوثي محمد علي الحوثي في صنعاء أول من أمس، على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام، ستعقد مطلع كانون الأول (ديسمبر) في السويد.

وقال المبعوث الأممي خلال زيارته الحديدة الجمعة الماضي: «أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضاً على نطاق أوسع».